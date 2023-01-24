Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Укринформ«, с таким заявлением во время брифинга в Киеве выступил президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Мы должны понимать, что сейчас продолжается дискуссия касаемо танков, и она касается большого подразделения. Недостаточно взять один танк здесь, другой там. Нужно создать мощное подразделение в Европе. Финляндия сейчас обсуждает перспективы создания подобного подразделение в Европе, мы изучаем варианты», — подчеркнул Ниинистё и пояснил, что его страна будет способствовать созданию такого подразделения.

По словам политика, Финляндия – это одна из немногочисленных европейских стран, в которой проводится призыв в лавы вооруженных сил, также у нее есть инструкторы высокого класса и инфраструктура. Президент добавил, что стране нужно придерживаться бдительности и осторожности.

«Среди стран, у которых есть «Леопарды», — свыше десяти в Европе – у Финляндии наиболее особое положение, так как мы являемся единственной страной – членом ЕС, но не членом НАТО, у которой самая длинная граница в Европе после Украины», — добавил Ниинистё.

Ранее стало известно о том, что один из немецких заводов готов передать Украине 139 танков Leopard.