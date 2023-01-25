На брифинге представитель Госдепа США заявил, что Америка не получила официального подтверждения от Германии о том, что Берлин готов передать боевые танки для украинской армии, информирует «НБН».

По словам Прайса, он видел разные сообщения по этому поводу, и все указывают на анонимных официальных представителей в правительстве ФРГ.

Представитель Вашингтона добавил, что нужно дать возможность немецким властям сделать соответствующее заявление, когда они будут готовы сделать это.

Напомним, что в Министерстве обороны ФРГ прокомментировали сообщения о том, что из-за вопроса о поставках танков Украине в НАТО произошел раскол, а Германия оказалась в изоляции.