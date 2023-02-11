Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника «Kyodo News«.

Как сообщается в источнике, правительство Китай хочет увеличить собственный ядерный потенциал аж в три раза. Увеличение ядерного запаса КНР должно случиться до 2035 года.

Власти считают, что большой ядерный потенциал страны может помочь избежать лобовой встречи с НАТО и как доказательство предоставляют ситуацию с Россией.

Эксперты говорят о том, что уже до 2027 года количество ядерных боеголовок армии Китая может возрасти до 700 штук, а уже до 2035 года — до 900 штук. Также в источнике говорится о том, что увеличение ядерного потенциала Китая является большой опасностью для всего мира.

Напомним, что ранее американские военные сбили китайский разведывательный шар, который являлся частью программы армии КНР.