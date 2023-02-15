Глава РПЦ заявил, что российские солдаты, которые погибают на войне в Украине, являются мучениками. Немецкие священники раскритиковали позицию церковника РФ.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle.

Лидер католического движения за мир Pax Christi, епископ Майнца Петер Кольграф отметил, что он считает позицию патриарха Московского «религиозно и этически циничной». По его мнению, извращение – прославлять гибель российских оккупантов, отправленных в Украину в качестве «пушечного мяса», как мученичество.

Епископ Эссена и армии Германии Франц-Йозеф Овербек отметил, что иногда дарованная Богом свобода «может вести в бездну вины и зла».

Напомним, глава РПЦ «объяснил», почему Россию не любят и изолируют в международном сообществе.