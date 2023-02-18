Об этом говорит британская разведка, сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «postfactum«.

В британской разведке считают, что 21 февраля во время своего выступления действующий президент России может коснуться темы о выплатам семьям мобилизованных россиян. Так как ранее, лидер парламентской группы, который является ответственным за якобы «специальную военную операцию» в Украине предоставил отчёт президенту РФ, в котором речь шла и о социальных выплатах для россиян.

Министерство обороны Великобритании считает, что российским властям тяжело защищать собственное население от войны, более того, согласно опросу, который был проведён в 2022 году, около 52% россиян имеют друзей или родственников, которые воевали в Украине.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что российская армия вновь стянула войска к границам Украины возле Сумской области.