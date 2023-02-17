Британское издание The Times, ссылаясь на слова украинских военнослужащих, сообщило, что Россия перебросила к границе с Сумской областью группировку из 10 000 бойцов, информирует «НБН».

Журналисты процитировали старшего лейтенанта ВСУ Андрея Гулакова, который рассказал, что украинские защитники зафиксировали расположение большой вражеской группировки вблизи северо-восточной области Украины.

Он отметил, что по ту сторону границы сосредоточено 10 000 военных РФ и это наибольшая концентрация, которая была здесь когда-либо. Кроме того, там россияне организовали себе полевой госпиталь и подсыпали на дороги гравий, чтобы грязь не помешала продвижению техники.

В то же время в Сумской областной военной администрации заявили, что ударной группировки путинских войск на границе с регионом не зафиксировано.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов высказался о наступлении армии РФ в направлении Сум, Харькова, Чернигова и Киева.