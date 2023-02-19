Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на ежегодное обращение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как стало известно из источника, премьер Венгрии считает, что все европейские санкции, которые были введены против России нужно отменить. Также Орбан считает, что Венгрия делает всё правильно, продолжая торговать с РФ.

Кроме того, венгерский лидер рассказал о том, что этот год будет одним из наиболее опасных с момента падения коммунизма, так как сейчас очень высокая угроза войны и инфляции. Орбан считает, что единственный правильный шанс для Венгрии быть в безопасности — это держаться как можно дальше от российско-украинской войны.

Также Виктор Орбан сделал заявление, в котором стал критиковать Европу за поддержку Украины и введённые санкции против РФ, он считает, что Венгрия и все остальные страны должны продолжать сотрудничать с Россией.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев