Венгерское издание Népszava пишет о том, что на саммите Европейского союза в Брюсселе украинский президент провел переговоры с Орбаном и пригласил его посетить Киев, информирует «НБН».

Также глава правительства Венгрии опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографию рукопожатия с Зеленским. Произошло это в присутствии лидеров Болгарии, Словении, Хорватии, Греции, Кипра и Австрии.

Пока не известно, как Орбан отреагировал на предложение украинского президента приехать в Киев.

Отметим, что главной темой разговора для лидеров восьми государств стали поставки вооружения для украинской армии. Венгерский премьер и австрийский канцлер сразу же заявили о невозможности выполнения просьбы.

Орбан неоднократно делал скандальные высказывания о войне в Украине. В частности, глава венгерского правительства говорил о том, что в стране наступит мир, если США перестанут отправлять оружие для ВСУ. В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на такое заявление.