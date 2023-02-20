Как информирует «НБН» со ссылкой на Anadolu, в Турции в результате землетрясений, которые произошли сегодня, погибли три человека. С таким заявлением выступил глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

Дословно из его заявления:

«В результате землетрясения в Хатае погибли три человека. Еще 213 человек были доставлены в больницы».

В это же время он добавил, что поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются.

Напомним, ранее в январе месяце мы уже писали о землетрясении в Черновицкой области.