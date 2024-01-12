В ночь на 12 января США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки боевиков на судоходные пути в Красном море. Америка вместе с союзником уничтожила места хранения и запуска БПЛА, крылатых, баллистических ракет, а также средства воздушного наблюдения и РЛС военизированной группировки, информирует «НБН».

Как сообщает турецкое издание Нurriyet, Эрдоган выразил недовольство обстрелами объектов хуситов союзниками Анкары по НАТО, назвав удары США и Британии «непропорциональными» действиями.

Глава Турции обвинил Вашингтон и Лондон в том, что якобы атаками на йеменскую группировку боевиков они стремятся сделать из Красного моря «кровавую баню».

Глава государства добавил, что Анкара получает новости из разных каналов, которые сообщают, что якобы хуситы успешно обороняются и эффективно отвечают на обстрелы Америки и Британии.

Напомним, в Офисе президента Украины прокомментировали атаки хуситов на корабли в Красном море.