В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на СNN, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Вашингтон «не имеет права читать лекции» по поставкам оружия на фоне того, что в США обеспокоены вероятной передачей России вооружения.

Дословно из заявления главы китайской дипломатии:

«Именно американская сторона, но не китайская, снабжает постоянный поток оружия на поле боя. Вашингтон просто не имеет права читать нотации КНР. Более того, наша страна никогда не согласиться с тем, чтобы Соединенные Штаты Америки диктовали или даже оказывали какое-либо давление на отношения между Китаем и Россией».

Напоследок высокопоставленный китайский чиновник добавил:

«Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?».

Согласно словам Ваня Вэньбиня, Китай продолжает «призывать к миру и способствовать переговорам», чтобы «конфликт в Украине» был разрешен.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Китай в действительности подумывает над тем, чтобы передать России летальное вооружение для участия войны в Украине.