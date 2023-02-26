Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на французское издание «Le Monde«.

В источнике сообщается о том, что сухопутные, морские и воздушные вооружённые силы Франции проводят одни из самых крупных за масштабами учения за последние года. Французские военные проходят подготовку к боевым действиям высокой интенсивности. Учения носят название «Орион-2023».

Известно, что учения французской армии будут проходить с 23 февраля до 11 марта текущего года, всего в учениях будут задействованы около 7 тысяч военных. Кроме того, помимо французских военных участие возьмут также представители американских, испанских и британских армий.

Учения коснутся 14 департаментов страны. Также известно, что в манёврах будет задействован авианосец военно-морских сил Франции Шарль де Голль, кроме него также будут присутствовать и другие корабли, подводные лодки и другая техника.

Напомним, что ранее Франция сообщила о поставках колёсных танков в Украину.