Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на издание «Reuters«.

В источнике говорится о том, что китайский посол в ЕС Фу Конг сделал заявление о будущем визите Президента Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Поднебесную.

Фу Конг сообщил, что данный визит официально запланирован уже на 2023 год, но точная дата пока что отсутствует. Каковы цели визита китайский посол также не рассказал, но зато известно, что подготовка к визиту уже началась и вскоре такие встречи могут происходить гораздо чаще.

Кроме того, китайский посол считает, что критика зарубежных стран в сторону Китая была не совсем справедливой и по мнению Фу Конга ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это повлияло на политические связи между Китаем и Евросоюзом.

Напомним, что ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба высказался по поводу мирного плана Китая.