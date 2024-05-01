О том, какие обоснованные слова прозвучали от верховного представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политике безопасности, осудившего насильственные методы против демонстрантов в Грузии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Жозепа Борреля.

По словам Борреля, он решительно осуждает насилие в отношении грузинских демонстрантов, мирно протестовавших против закона, касающегося так называемого «иностранного влияния». В частности, вышеописанные способы недопустимы, поскольку Грузия стала государством-кандидатом в члены ЕС, и ее власти обязаны обеспечивать право на мирные собрания.

Верховный дипломат ЕС акцентировал:

Применение силы для их подавления [акций протеста] — неприемлемо.

Ранее мы писали о том, как Боррель объяснял важность получения Украиной ПВО от ЕС, раскритиковав «внутреннюю политику» США.