Как информирует «НБН», на эту информацию отреагировал украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Ситуация в Сушанах

В Телеграм журналист написал:

«СМИ России кричат, что диверсанты из Украины, которые проникли в Брянскую область, взяли в заложники местных жителей села Сушаны. В частности, телеграм-канал BAZA пишет, что в Сушанах была подорвана електростанция и газовая станция. По данным ресурсов, количество диверсантов достигает от сорока до пятидесяти человек. С ними ведут бой российские военные. Также о боях в Сушанах сообщает ТАСС».

100 человек в заложниках

В свою очередь ТОП-пропагандист Соловьев поспешил заявить, что группа украинских диверсантов в количестве около 80 человек, которые проникли в села Сушаны и Любечане, что в Брянской области, взяли в заложники порядка 100 человек. Хоча, вскоре после публикации таких данных, путинский пропагандист удалил свой пост.

Комментарий Цаплиенко по заложникам

Андрей Цаплиенко отреагировал и на данные о заложниках в Брянской области. Журналист написал:

«О взятых украинской ДРГ заложниках в РФ волают уже едва не с каждого утюга. Это очень напоминает инсценировку, преследуя цель обвинить Украину в терроризме. О том, что россияне будут переодеваться в украинскую военную форму и осуществлять теракты в РФ, давно уже предупреждали западные разведки. Цель – оправдать обстрелы жилых домов в Украине. Но неужели такое дешевое представление сможет кого-то переубедить?».

Напомним, ранее Скабеева сделала пост об ударах ВСУ по Курской области.