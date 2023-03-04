Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные агентства «Reuters«.

Как говорится в источнике, Джо Байден, который на данный момент занимает должность президента США собирает союзников и партнёров, которые имеют желания занимать высокие должности в американском правительстве, но ранее им это не удавалось.

Сообщается, что попытки Байдена найти новых партнёров — это ничто иное, как постепенная подготовка действующего американского президента к будущим выборам. По крайней мере известно, что Байден хочет привлечь в свою кампанию ключевых представителей партии демократов.

Официальных данных о том, что Джо Байден вновь готовится к президентским выборам США пока что нет, но если верить сведениям агентства, то уже в апреле текущего года он может объявить о повторном выдвижении своей кандидатуры на пост президента США.

Напомним, что ранее Салливан объяснил слова Джо Байдена о том, что Украине сейчас не нужны истребители.