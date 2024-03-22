Эксперт заявил, что в случае возвращения Трампа к власти в США до полугода и больше страна будет «переваривать» нового главу государства и его реформы, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

По словам Краева, в этом период возможно Вашингтон не сможет заниматься внешней политикой, предоставлять помощь нашей стране и другим партнерам. Аналитик отметил, что это и станет главным вызовом для Украины.

Как считает эксперт, в любом случае Трамп будет проблемным и кризисным, но вряд ли его возвращение в Белый дом – апокалиптический сценарий для нашей страны, ведь риторика скандального политика может меняться.

Ранее о возможной победе оппонента Джо Байдена на президентских выборах в США высказался Борис Джонсон. Бывший глава правительства Великобритании объяснил, почему не стоит паниковать по этому поводу.