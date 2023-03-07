Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, Штаты и Берлин призвали дождаться официальных результатов расследования диверсий на «Северных потоках», прежде, чем говорить о чьей-либо причастности к этим происшествиям.

В том числе, на просьбу прокомментировать публикации СМИ, где говорилось о причастности «проукраинской группы» к взрывам на газопроводам РФ, представитель федерального правительства Германии подчеркнул, что в Берлине приняли к сведению данную информацию, однако комментировать ее не будут.

В свой черед, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам во вторник о том, что в Вашингтоне также ожидают завершения расследований, которые продолжаются в ФРГ, Швеции и Дании.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Анджей Дуда призвал демонтировать «Северный поток-2».