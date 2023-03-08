Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», такую информацию на своей странице в Facebook представил политолог из Грузии Гела Васадзе.

«А на Руставели звучит украинский гимн. Верим в ВСУ и Слава Украине!», — сообщил эксперт.

Далее в своем посте Васадзе пояснил, что на проспект Шота Руставели граждане пришли с масками и бутылками воды, что означает их готовность к разгону.

«Однако я уверен, что сегодня разгона не будет. Я так считаю, поскольку сегодня будет намного больше людей. Разгона не будет, так как они уже сегодня не пойдут на какие-либо провокации», — подчеркнул политолог.

Также лидеры грузинской оппозиции призвали сегодня вечером собираться возле парламента. Кроме того, там проходит марш, организованный студентами с лозунгом «Нет российскому закону». К тому же, туда собираются прибыть участники Марша за права женщин, которые до этого уже начали демонстрацию с площади Первой республики.

Напомним, ранее Столтенберг высказал уверенность в том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.