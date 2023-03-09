Как информирует «НБН», данным видео поделился бывший лидер одесского «Правого сектора» Сергей Стерненко в Телеграм. Он подписал его следующим образом:

«Повстанцы Курской народной республики записали видеообращение».

В самом видео вооруженные люди на фоне населенного пункта Плехово говорят:

«Мы борцы против путинского режима. Мы продолжаем действовать в Курской области. Сегодня мы хотим обратиться к гражданским, которых вынуждают строить укрепления для армии Путина. Мы приготовили очень много подарков. Как следствие, мы призываем, настоятельно рекомендуем, не выходить на работу в ближайшие две недели, саботировать работу, а лучше всего – присоединяйтесь к нам и будем вместе бороться за свободу России».

Ранее мы уже писали о ракетном ударе по Курской области.