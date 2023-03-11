Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на пресс-службу Белого Дома.

Как говорится в источнике, советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности во время разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что Россия ни в коем случае не должна использовать грузинскую сторону для обхода санкций.

Также известно, что в ходе разговора речь шла и о том, что Россия должна полностью ощущать на себе все введённые экономические ограничения против неё и никто не должен ей помогать в обходе.

Помимо этого в ходе беседы стороны обсудили и происходящее в Грузии, в том числе и протесты на улицах крупных городов страны. Также Салливан рассказал о том, что представители США поприветствовали решение об отзыве законопроекта о иноагентах в Грузии.

Напомним, что ранее в Тбилиси произошла масштабная акция протеста против нынешних властей, в центре города звучал гимн Украины.