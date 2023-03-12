Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные агентства «Reuters«.

В источнике говорится о том, что действующие лидеры Великобритании и Австралии вылетели в США для встречи с американским президентом Джо Байденом. Известно, что в рамках данного визита главы государств должны обсудить трехсторонний пакт AUKUS, который ориентирован на противодействие Китаю.

Известно, что данный пакт подразумевает под собой предоставлении австралийскому государству технологий для атомных подводных лодок.

Делается это для того, чтобы хоть как-то противодействовать Китаю, который за последние года активно наращивает собственное вооружение в районах Индийского и Тихого океанов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Джо Байден планирует повторно баллотироваться на пост президента США.