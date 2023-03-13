Как сообщает «НБН» со ссылкой на «ЕСПРЕСО«, об этом на пресс-конференции заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

«Скорее всего, это можно назвать такими бессмысленными курьезами – аналогичные сообщения или подобные решения. Подобных шуток на этот счет было много, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Я считаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал Песков.

Как повлияет переименование на Россию?

По словам Дмитрия Пескова, Российская Федерация, несмотря на то, как она называется, останется великой державой, великой страной, и она будет оставаться Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию. Ее автор предлагает на официальном уровне переименовать название «Россия» в «Московию», а также вместо термина «российский» использовать «московский», а «Российская Федерация» — на «Московская Федерация». В Минкульте Украины назвали такое предложение «симпатичным». Также там придерживаются мнения, что свое слово должны сказать эксперты. Тем временем в МИД РФ назвал предложение переименования «попыткой создать анти-Россию».

Мы уже писали о том, какой была реакция МИД России на предложение Украины переименовать Россию в Московию.