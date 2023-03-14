«Прокурор» непризнанной «Приднестровской Молдавской Республики» Анатолий Гурецкий рассказал российским пропагандистам, что СБУ готовила теракт против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам «прокурора ПМР», якобы украинская спецслужба намеревалась 14 февраля рядом с Бендерской крепостью на пути следования делегации ОБСЕ устроить подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля.

Гурецкий заявил, что после провала операции СБУ якобы нацелилась на «главу республики» Вадима Красносельского, однако и этот «теракт» удалось предотвратить.

Напомним, что на прошлой неделе «Министерство государственной безопасности ПМР» заявило, что СБУ готовила преступление против «руководства республики». РосСМИ показали одного из задержанных «подозреваемых».