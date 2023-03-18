Об этом пишет местная северокорейская газета Rodong Sinmun, сообщает «НБН«, ссылаясь на «Эспрессо«.

В источнике говорится о том, что в ряды национальной армии КНДР 17 марта записалось около 800 тысяч человек, каждый из которых желает воевать против США.

В источнике также утверждается, что Соединённые Штаты грубо посягают на суверенитет северокорейского государства и интересы Пхеньяна, поэтому, в случае угрозы со стороны США большое количество жителей КНДР готовы воевать за свою страну.

Напомним, что немного ранее Северная Корея совершила очередной запуск баллистической ракеты в территориальные воды Японии.