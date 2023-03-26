Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «The Guardian«.

В своём заявлении Джо Байден рассказал о том, что американское правительство будет действовать жёстко, если нужно будет защищать граждан США, находящихся в Сирии от опасности со стороны Ирана. Иными словами — Джо Байден сделал предупреждение Ирану.

Также в Белом Доме заявили о том, что после того, как Иран и его сторонники совершили атаку на место, где пребывали граждане Соединённых Штатов было принято решение нанести ответный удар. Там отметили, что удары были нанесены таким образом, чтобы избежать эскалацию конфликта, а также уберечь местное население от возможной угрозы.

После того, как сторонники Ирана совершили атаку по американскими базам в Сирии, где погиб 1 человек и ещё пятеро получили ранения американцы нанесли ответный удар, в ходе которого было уничтожено 19 человек, в том числе и 3 гражданина Сирии.

Стоит упомянуть, что ранее мы писали о том, что американцы опубликовали видео сбития беспилотника США российским истребителем.