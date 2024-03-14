Представитель АП РФ заявил, что президент в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву якобы говорил об условиях, при которых применение РФ ядерного вооружения будет «неизбежным», сообщает «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По версии пресс-секретаря российского лидера, в Администрации Байдена якобы «выдернули из контекста» высказывания диктатора о ядерном вооружении. Представитель Кремля заявил, что «никаких угроз не было» и глава государства «просто отвечал на вопросы» Киселева.

Спикер Путина обвинил Вашингтон в том, что он якобы сознательно опустил высказывание президента-агрессора о том, что ему «никогда не приходило в голову» наносить ядерный удар, вне зависимости от ситуации на поле боя.

Напомним, что в интервью топ-пропагандисту Кремля лидер россиян заявил о готовности его страны к ядерной войне. Кроме того, диктатор хвастался «более современной» чем у США триадой вооружений.