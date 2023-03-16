О том, что можно увидеть в этом секретном ролике, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию командования ВС США в Европе, размещенную в YouTube-канале «U.S. European Command».

Как заметно на начальных кадрах, видеосъемка велась с камеры, закрепленной на нижней поверхности БПЛА. На них показано — российские истребители поначалу сбрасывают на дрон свои запасы авиатоплива, и только затем открыто проводят агрессивную атаку американского беспилотника.

Отметим, что вследствие удара российских Су-27, связь с дроном была потеряна на короткий промежуток времени, и это подтверждается свидетельствами от европейского командования США – целую минуту БПЛА был без контроля операторов, что видно по опубликованному, но слегка отредактированному видео.

После возобновления трансляции, стало заметно — одна из лопастей пропеллера MQ-9 «Reaper» серьезно повреждена из-за прямого столкновения с Су-27.

Ранее мы писали, как выглядела первоначальная реконструкция сбивания БПЛА США MQ-9 «Reaper» над Черным морем.