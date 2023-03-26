Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на статью издания «Главком«.

В статье говорится о том, что большое количество стран-членов ООН всё же поддерживают Украину и активно выступают против агрессии Российской Федерации, но всё же в ООН присутствует около 20 небольших стран, которые не голосуют за решения, связанные против России, ну а скорее всего выступают нейтральными в этом плане.

Ну а что касается тех, кто активно поддержал российского диктатора и заявил, что не будет поддерживать решение Международного уголовного суда, то здесь список стран вовсе очень и очень маленький. В пятёрке «лучших» оказались уже давние союзники Иран, Сирия и Китай, скрытый партнёр Венгрия, а также Южно-Африканская республика, которая как раз таки и должна арестовать Путина на саммите БРИКС в августе.

В статье журналисты также упомянули о том, что страны, голосующие против наказания для РФ и её президента скорее всего просто живут за счёт российских денег.

Ранее мы писали о том, что Россия ищет партнёров, которые откажутся выполнять условия Международного уголовного суда.