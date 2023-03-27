Патрушев сообщил, что политики США якобы находятся в плену своей пропаганды, информирует «НБН» со ссылкой на его интервью пропагандистскому изданию «Российская газета».

Секретарь Совбеза РФ заявил, что в Америке зря верят в возможность безответного нанесения превентивного удара. По его словам, Москва якобы терпелива и никого не запугивает своим «военным преимуществом».

При этом соратник Путина добавил, что якобы на Западе начали рассуждать о реванше, который приведет в военной победе, но государство-террорист обладает «уникальным оружием». В случае «угрозы существованию» Российской Федерации, она может его использовать для ликвидации любого противника, в том числе и Соединенных Штатов Америки.

Он отметил, что после развала советского Союза Кремль провел работу над ошибками и теперь якобы сможет обезопасить РФ от внешних угроз.

Напомним, что Путин пригрозил разместить ядерное вооружение России на территории Республики Беларусь. В Главном управлении разведки Минобороны Украины объяснили такие заявления президента-агрессора.