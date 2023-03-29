Спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин прокомментировала приглашение Зеленского для правителя Поднебесной приехать в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на издание The Washington Post.

По словам представителя МИД Китая, Пекин со всеми сторонами поддерживает общение по украинскому вопросу, в том числе и с Киевом. При этом ведомство не может предоставить конкретную информацию о визите Си Цзиньпина в Украину.

Напомним, советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал о подготовке Киева к возможным переговорам с главой Китая. Представитель ОПУ объяснил, какое решение должны принять в Пекине относительно Украины.