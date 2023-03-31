Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», согласно словам спикера Пентагона, генерала Патрика Райдера, сейчас приблизительно одиннадцать тысяч украинских военных проходят обучение в нескольких дружественных странах.

Так, в Вашингтоне во время брифинга он сказал:

Обучение военнослужащих Украины осуществляется международными усилиями в партнерстве с коалицией государств, которые в настоящее время тренируют более одиннадцати тысяч военных ВСУ.

При этом он уточнил, что сама «тренировочная коалиция» насчитывает двадцать шесть государств.

Он отметил, что с апреля минувшего года бойцы Вооруженных сил Украины прослушали более сорока разных учебных программ по более чем двум десяткам боевым системам.

Помимо того он добавил, что Штаты и далее будут продолжать свою работу с партнерами и союзниками, чтобы народ Украины получил все необходимое вооружение для защиты собственной страны.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что напряжение в отношениях между США и КНР продолжает расти.