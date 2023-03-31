О том, что Маск использует все доступные возможности, чтобы провести обсуждение определенных вопросов с премьер-министром Китая Ли Цяном, пишет «НБН», ссылаясь на источники издания Reuters.

Отметим, что о точной дате визита в Китай сейчас мало что известно, поскольку окончательное решение полностью зависит от готовности самого Ли Цяна, а вовсе не Маска. Предполагаемая причина встречи с главой правительства КНР — то, что Китай является вторым по размеру рынком для компании Илона Маска «Tesla», сразу после Соединенных Штатов Америки. Производственные мощности этой компании, размещенные в Шанхае, считаются крупнейшим центром автопроизводителя электромобилей.

Кроме того, стоит уточнить, что в Китае на данный момент интенсивно пытаются привлечь как можно больше иностранных инвестиций, чтобы поддержать собственную экономику, серьезно пострадавшую от ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее наш информационный портал писал, что Китай продолжает скрывать информацию о причинах возникновения пандемии COVID-19.