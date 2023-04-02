Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В северокорейском источнике говорится о том, что Соединенные Штаты, а также их союзники ни в коем случае не должны забывать о том, что КНДР имеет ядерное вооружение и в случае угрозы может воспользоваться им. Также они отметили, что народ Северной Кореи готов сражаться за свою страну до конца.

Помимо этого, на фоне учений Соединённых Штатов и Южной Кореи власти КНДР провели симуляцию контратаки запуска ядерной ракеты. Кроме того, общие учения в регионе Соединённых Штатов и Южной Кореи северокорецы называют явной угрозой и военной провокацией. Представители КНДР также отметили, что они готовы дать ответ.

На фоне этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США будет делать всё для того, чтобы обеспечить безопасность в регионе, не смотря на заявления КНДР.

Сами учения Соединённых Штатов и Южной Кореи проводились в среду в азиатском регионе.

Стоит отметить, что мы также сообщали о том, что 800 тысяч корейских добровольцев готовы воевать против США.