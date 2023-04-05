Как информирует «НБН», в материале «112» говорится, что в одном из зданий Министерства обороны государства-оккупанта начался пожар. В результате из горящего помещения были эвакуированы сотрудники административных подразделений ведомства. Также ресурс опубликовал видео с места событий.

В сообщении говорится, что огонь охватил шестьдесят метров квадратных площади. Сам источник возгорания в здании Минобороны в Москве находился на третьем этаже.

Журналисты ресурса пишут, что на место событий выехали сотрудники экстренных служб.

Также в средствах массовой информации добавили, что в этом здании размещались административные подразделения оборонного ведомства. Известно также об эвакуации людей из горящего здания.

Сейчас известно о том, что пожар на территории здания Минобороны РФ был ликвидирован.Согласно сообщению экстренных служб, он возник из-за аварийного режима электрической сети. Площадь пожара достигла шестидесяти метров квадратных.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабном пожаре на территории временно оккупированной Каховки.