В четверг, 6 апреля, во время завтрака с журналистами глава Бразилии сделал скандальное заявление о войне Российской Федерации против Украины. Да Силва предложил Киеву «уступить» стране-агрессору Крымский полуостров, чтобы положить конец вооруженному противостоянию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Бразильский лидер отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не может удержать территорию соседнего государства, при этом добавил, что украинский лидер «тоже не может хотеть всего».

Также политик заявил, что его страна «защищает территориальную целостность каждой нации» и потому не согласна с российским вторжением в Украину.

Отметим, что в конце марта да Силва предложил новую инициативу, чтобы положить конец вооруженной агрессии РФ в Украине. Глава Бразилии хочет создать «мирный клуб» с Китаем.