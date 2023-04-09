Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные французского источника «Les Echos«.

Так, по данным источника Эммануэль Макрон заявил, что Китай, точно так же как и Евросоюз наблюдает за ситуацией, которая происходит в российско-украинской войне. Поэтому они понимают, что сейчас не время для переговоров, так как сейчас по словам Макрона «военная погода».

К слову, Макрон ещё и отметил, что на данный момент Украина активно продолжает бороться с агрессором, а Евросоюз её в этом поддерживает.

Помимо этого, Макрон сообщил о том, что целью диалога с китайским лидером является консолидация подходов к войне.

Так, французский президент сообщил, что важными аспектами являются: поддержка устава ООН, напоминание о безопасности ядерной энергетики, в том числе Китай должен обратить внимание на то, что РФ хочет разместить ядерное оружие в Беларуси. Также важные аспекты — это защита прав детей и стремление к длительному миру.

Также мы писали о том, что со СМИ стало известно о чём глава КНР просил президента Франции.