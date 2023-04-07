О том, что от лидера КНР Си Цзиньпина, поступало предложение к Президенту Франции Эммануэлю Макрону, поскорее перейти к активной фазе «противостояния» США, пишет «НБН», ссылаясь на материал агентства Reuters.

Предполагается, что Макрона в Пекине встретили с серьезным размахом, постелив красную дорожку, и организовав помпезную официальную церемонию, только по той причине, что власти Китая уверены — Франция является одним из их наиболее вероятных союзников в Европе. На эти факты, например, указывает заниженное внимание Китая, направленное на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая также прибыла с Макроном.

Возможно, что Си Цзиньпин может считать Президента Франции потенциальным союзником, с которым в ближайшем будущем существует вариант для формирования коалиции «противостоящей» США, пока Вашингтон скептически занял «выжидательную позицию».

Впрочем, вопреки надеждам, Макрону так и не удалось добиться своей основной цели в период визита в Китай, поскольку Си Цзиньпин не отказался от своей риторики относительно войны РФ с Украиной, включая и поддержку страны-агрессора.

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