Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на «The Washington Post».

Так, если верить источникам, то становится известно, что американские спецслужбы знали о попытках представителей ЧВК «Вагнер» купить оружие у страны Североатлантического альянса, которой оказалась Турция.

Отмечается, что согласно «сливам» секретных документов в феврале представители ЧВК «Вагнер» встречались с представителями Турции. Во время встречи стороны обсуждали оружие, но чем закончились эти переговоры и были ли проинформированы об этом турецкие власти неизвестно.

Также известно, что в новой партии «слитых» документов есть информация о наборе заключённых в ЧВК «Вагнер», а также о планах командования армии Российской Федерации. Отдельно в источнике отмечают, что скорее всего американские представители заранее предупреждали украинское руководство о планах РФ, в том числе и о ракетных ударах по энергосистеме Украины.

Отдельно можно отметить, что в документах американцы не исключали возможный союз между Российской Федерацией и КНР.

Стоит упомянуть, что мы также писали о том, что в Сеть утекли важные документы Пентагона.