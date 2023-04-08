О том, что в открытый доступ попал еще один пакет документации США и НАТО, касающийся проектов американской нацбезопасности касательно нашей страны, государств Ближнего Востока и КНР, информирует «НБН», ссылаясь на материал издания The New York Times.

В частности, суммарно опубликовали не менее 100 документов, включая карту боевых действий в Бахмуте, графики отправок вооружения в Украину, количество личного состава и оснащенность ВСУ, включая фото «секретных брифингов о Китае/Индо-Тихоокеанском военном театре/Ближнем Востоке и терроризме». Например, одно из таких фото, датированное 23-м февраля, имеет пометку «Secret/NoForn», то есть не предназначено «для распространения среди иностранных государств».

По словам экс-сотрудника Пентагона, Мика Малроя, данная утечка — «значительная брешь в безопасности», так как злоумышленники целенаправленно выложили в Сеть всю похищенную документацию, зная, что «нанесут ущерб усилиям Украины/США/НАТО». Еще один действующий американский разведчик, обозначил данный инцидент как «кошмар для 5-ти глаз» — коалиции спецслужб Австралии/Канады/Новой Зеландии/Великобритании/США.

Ранее мы писали о том, как обнародование вышеуказанных секретных документов повлияло на настроения россиян.