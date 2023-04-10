Как информирует «НБН» со ссылкой на ntv, такое заявление чиновник озвучила в интервью газетам медиа-группы Funke.

По теме Нет контента

Дословно из заявления Фезер:

Государства, в которых происходят крупные спортивные события, вовсе не бессильны. Ведь они самостоятельно могут контролировать то, будут ли российские спортсмены участвовать в них, когда будут выдавать визы.

При этом она добавила:

В случае если мы организуем международные соревнования в ФРГ, то можем действовать соответствующим образом. Мы будем всегда здесь действовать с четкой позицией. Открытие международных соревнований для российских спортсменов было бы «пощечиной для спортсменов из Украины».

Напоследок глава Министерства внутренних дел Германии подчеркнула:

Если поджигателю войны Путину предлагать пропагандистскую сцену, это означало бы предать все спортивные ценности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, будут ли российские спортсмены принимать участие в международных соревнованиях.