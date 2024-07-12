О том, что вышеописанная тенденция, наблюдаемая среди российских атлетов в последнее время, свидетельствует о некоторой победе Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление и.о. главы Министерства спорта и молодежи Украины Матвея Бедного, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Бедного, в текущее время более 20 спортсменов (приедут лишь 16 из запланированных 330) из страны-агрессора не намерены поучаствовать в Олимпиаде-2024, и такая динамика будет лишь нарастать, поскольку россияне уверены — критерии, выдвинутые МОК, являются унизительными, в частности, — «выступать на таких условиях, когда запрещено поднимать флаг, даже говорить, откуда они приехали».

Спортивный функционер добавил — флаг РФ вообще запрещен на всех площадках, на которых ожидается проведения Олимпийских игр, и по этой причине российские спортсмены стали занимать такую позицию, — «что это измена», и Украину вполне это устраивает.

Бедный резюмировал:

…Мы вообще считаем, что их там не должно быть — каждого из них мы расцениваем как агентов гибридного влияния.

Ранее мы писали о том, что в НОК показывали форму команды Украины для парижской Олимпиады.