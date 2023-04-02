Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на источник «Спорт 24«.

В своём заявлении Томас Бах рассказал о том, что на данный момент Международный олимпийский комитет активно рассматривает возможность допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024.

Но всё же, по заявлением главы МОК на данный момент сторонам не удается найти компромисс. Бах сообщил, что сейчас все остаются недовольными. Украинская сторона абсолютно справедливо требует, чтобы Россия не была допущена к Олимпиаде, в то же время сами россияне и белорусы желают взять участие на самых масштабных соревнования.

Не смотря на всё это Бах отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения Международный олимпийский комитет поддержал Украину и категорически осудил агрессию Россию.

Но всё же, дискуссии касательно того, вернутся ли российские спортсмены на крупные соревнования продолжаются. Большинство ассоциаций выступает категорически против того, чтобы спортсмены с РФ и Беларуси были на Олимпиаде, но всё же есть и те, кто хочет, чтобы эти страны выступали даже под своими флагами.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что глава МОК раскритиковал политиков за попытки исключить российских и белорусских спортсменов с Олимпиады.