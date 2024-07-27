Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Reuters, в момент, когда лодка с южнокорейскими спортсменами двигалась течением Сены на церемонии открытия Олимпиады-2024, диктор представил сборную как представителей «Корейской Народно-Демократической Республики», на что уже отреагировали в Международном олимпийском комитете (МОК).

В частности, функционеры МОК заявили, что считают данный инцидент грубейшей ошибкой, и одновременно приносят «глубокие извинения».

Прямой текст «олимпийских» чиновников:

Мы выражаем сожаление, что страна была представлена как Северная Корея на церемонии открытия Парижских Олимпийских игр, когда въезжали спортсмены Республики Корея.

Следует отметить, что допустить такую неточность было довольно сложно, поскольку делегация Южной Кореи состоит из 143 спортсменов, а Северной Кореи — лишь из 16 атлетов.

Ранее мы писали о том, что Свитолина рассказывала, почему не намерена проживать вместе со сборной Украины в «олимпийской деревне».