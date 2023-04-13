В эфире пропагандистского шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» его ведущая Ольга Скабеева, которая ранее грезила захватом Киева за три дня, запаниковала из-за предстоящего контрнаступления ВСУ, информирует «НБН».

Псевдожурналистка поинтересовалась у «военного корреспондента», осознают ли российские войска последствия предстоящей масштабной военной операции армии Украины. Она призналась, что ей «особенно тревожно за Крым».

Обращаясь к «военкору», рупор путинского режима спросила, что РФ знает о весенней контратаке ВСУ и как относиться к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что украинцы пойдут в контрнаступление и Америка не останется в стороне.

На нервные крики Скабеевой «корреспондент» ответил, что россиянам нужно очень серьезно относиться к тому, что сейчас происходит на фронте в Украине.

Ранее пропагандистка в эфире росТВ возмутилась визитом Зеленского в Бахмут. Псевдожурналистка не понимает, как украинский лидер попал в самую горячую точку фронта по «дороге смерти», которая контролируется оккупантами.