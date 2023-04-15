Как сообщает «НБН«, он назвал это событие аналогом того, что председатель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии.

Ранее стало известно, что в Таврическом дворце Санкт-Петербурга губернатор города Александр Беглов выступил на фоне флага Украины. На фоне этого события в сети начали распространять соответствующие кадры, а российские пропагандисты не скупятся на гневные комментарии в соцсетях.

Например, «военный блогер» и автор Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук выразил мнение, что выступление Беглова на фоне флага Украины можно сравнить с тем, как если бы руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что жительница Санкт-Петербурга задала Путину неудобный вопрос, на ктороый тот не смог найти ответ.