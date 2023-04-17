Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», заявление об этом во время встречи глав МИД «Большой семерки» озвучила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Дословно из ее заявления:

Как кризисная команда в длительной миссии, «Большая семерка» на протяжении минувшего года противопоставляла агрессии РФ напротив один за другим барьеры: помощью для людей в Украине в зимний период, антироссийскими санкциями и ограничениями цен на нефть. В том числе, благодаря нашей поддержке, Украина выстояла против энергетической войны РФ и зимнего наступления.

Помимо того, она добавила, что страны-участники «Большой семерки» должны показать Владимиру Путину «решительность относительно того, что он не сможет достигнуть своих целей из-за усталости от войны».

Ранее Бербок раскритиковала Эрдогана за совместное фото с Путиным.