Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Швеции.

Если говорить о деталях учений, то они будут проводиться как в море, так и на земле, а также в воздухе. К участию в мероприятиях будут привлечены военные из четырнадцати стран мира и 26 000 военнослужащих. Известно, что участниками военных учений в Швеции также являются такие страны, как Норвегия, США, Литва, Латвия, Великобритания, Польша, Германия, Франция и другие.

В Вооруженных силах Швеции заявили:

Данные обучения – это весьма хороший способ усилить, сигнализировать, а также проверить наши военные возможности. Следовательно, проведение масштабных и расширенных учений является ключевым для создания более прочной защиты.

Напомним, ранее мы писали о комментарии аналитиков ISW относительно военных учений тихоокеанского флота РФ.