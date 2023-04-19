Как информирует «НБН», во время телемарафона Алексей Данилов отметил, что все указывает на то, что на территорию Херсонской области приезжал двойник Путина.

Дословно из заявления Данилова:

Прежде всего, хочу сказать, что никакой Путин там не был. И это доподлинно известная вещь.

В это же время Данилов подчеркнул, что перед встречей с настоящим Путиным все в обязательном порядке должны пройти как минимум 10-14-дневный карантин.

По словам Данилова, Путин очень сильно боится, чтобы настолько сильно рисковать.

Не было там никакого Путина. Естественно, там был его двойник. Он человек-испуг. Он не мог таким образом прибыть туда. Это попросту невозможно.

Ранее сообщалось о целях, которые преследовал Путин, прибыв в Херсонскую и Запорожскую области.