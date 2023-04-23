Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как говорится в заявлении, на данный момент кремлевское правительство использует два варианта касательно призыва мигрантов из Центральной Азии. В первом варианте россияне сразу же раздают повестки тем, кто только недавно получил паспорт гражданина Российской Федерации, в случае, если те будут пытаться избегать мобилизации — им угрожают лишением гражданства.

Второй же способ заключается в том, что мигранты, которые проживают на территории Российской Федерации, но при этом не имеют российского гражданства могут его быстро получить в том случае, если пойдут служить в состав Вооруженных сил Российской Федерации, в противном случае им угрожают депортацией.

Такие действия российского руководства могут свидетельствовать о том, что правительство не хочет призывать россиян из-за того, чтобы не вызвать недовольства среди местного населения. Кремль далее продолжает мобилизовать жителей бедных регионов и использовать их в качестве пушечного мяса.

Напомним, что ранее мы писали о том, как Россия пытается минимизировать внутренние угрозы.